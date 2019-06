Middelgrote fondsen in trek op beurs

De AEX sloot 0,1% lager op 557,5 punten. De AMX klom 1,3% naar 784,4 punten. De overige Europese hoofdgraadmeters lieten ook weinig beweging zien. De Duitse DAX won 0,3% en Franse CAC 40 leverde 0,1% in.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,1% lager en de Nasdaq-index 0,4% hoger.

Beleggers reageerden nauwelijks op diverse economische cijfers uit de VS en waren vooral bezig met de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top die vrijdag en zaterdag plaatsvindt. Het optimisme van de afgelopen dagen werd enigszins getemperd door berichten dat China inzet op een einde aan de boycot van Huawei en het schrappen van eerdere importtarieven door de VS.

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger acht de kans toch klein dat de ontmoeting op een fiasco uitdraait. „De partijen toonden eerder veel spierballen, maar achter de schermen praten ze toch. Trump beseft dat producten in eigen land duurder worden na het invoeren van hogere importtarieven. Een allesomvattend akkoord lijkt onwaarschijnlijk, maar mogelijk wordt er op sommige onderdelen wel overeenstemming bereikt. Belangrijk is dat er na de ontmoeting verder wordt gepraat.”

Analist Jan Wirken van ABN Amro denkt dat de beurzen geen duidelijk voorkeursscenario hebben voor de verschillende uitkomsten. „Op zich zou het positief zijn als de onderhandelingen na de ontmoeting voortgezet worden en er voorlopig geen nieuwe importtarieven komen. Maar dit neemt wel de druk op de Fed weg om de rente snel te verlagen.”

Wirken denkt dat bedrijven zich bij de presentatie van de halfjaarcijfers voorzichtig zullen uitlaten voor het tweede halfjaar. „Bij de cijfers over het eerste kwartaal hadden ze vaak nog het idee dat de economische groei in de tweede jaarhelft zou aantrekken. Maar de handelsbeperkingen zorgen voor een vertraging van de economische groei. Bedrijven zullen dit ook zien in hun orderboek.”

Heineken eindigde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een verlies van 1,6% onderaan. Bank of America Merrill Lynch signaleert toenemende concurrentie met AB InBev. Dat zou voor beide kunnen resulteren in een ’verlies-verlies-scenario’. Zwaargewicht Shell zakte 1,1%, onder invloed van de terugval van de olieprijzen.

De financiële instellingen blonken uit, hoewel veel obligatierentes iets verder zakten. Aegon klom 1,9%. ING en ABN Amro kregen er 1,4% respectievelijk 1% bij.

Philips eindigde op een plus van 0,7%. Volgens dagblad Trouw was topman Frans van Houten veel nauwer betrokken bij een kartel van producenten van televisies en computerbeeldschermen dan tot nu toe bekend was. Een woordvoerder noemt dit "klinkklare onzin".

ArcelorMittal won 0,3%. Het staalconcern dreigt zijn fabriek in het Italiaanse Tarente te sluiten als er geen wettelijke bescherming meer is voor het overtreden van de milieuregels.

Bij de middelgrote fondsen eindigden PostNL en metalenleverancier AMG met plussen van 4,3% bovenaan. TomTom klom 3,3%, na door Barclays van de verkooplijst te zijn gehaald.

Fagron zakte nog eens 0,7%. Woensdag trof de toeleverancier aan apothekers een onverwacht hoge schikking met de Amerikaanse justitie in een onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten. Analisten benadrukken dat hiermee wel zekerheid is gecreëerd.

Ben je benieuwd wat het tweede halfjaar voor beleggers gaan brengen? Meld je dan aan voor het online seminar vanavond. Beursexperts geven dan hun visie en komen met tips.