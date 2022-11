Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf Vragen Stormloop op cursus met de STAP-subsidie: kun je de 1000 euro nog aanvragen?

Ruim vijftigduizend werkenden en werkzoekenden hebben dinsdagochtend via de website van het UWV tot duizend euro STAP-subsidie aangevraagd. Binnen 4,5 uur was het budget van 38,5 miljoen euro vergeven. Wat is deze subsidie en hoe maak je er gebruik van?