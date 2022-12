Premium Het beste van De Telegraaf

Werkgeversbaas: ’6% loonsverhoging, dat moeten we niet willen’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Raymond Puts, algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN. Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - Werkgeversvereniging AWVN adviseert bedrijven om volgend jaar de hand op de knip te houden. De loongolf moet niet groter worden. „Als je de lijn van de afgelopen twee maanden doortrekt stevenen we af op een structurele loonstijging van pakweg 6%”, zegt algemeen directeur Raymond Puts. „Dat is wel erg hoog, dat moeten we niet willen.”