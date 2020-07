Isolatiebedrijf moet hoge besparingsclaim intrekken

Het isolatiebedrijf beweerde dat je met spouwmuurisolatie 30 tot 50% kunt besparen op je energierekening. De ACM stelt vast dat men in de branche meestal adverteert met besparingen tot maximaal 30%, wat in lijn is met berekeningen van de organisatie Milieu Centraal.

De ACM roept mensen en bedrijven op om vergelijkbare gevallen van misleiding te te melden, via de website acmconsuwijzer.nl. In dergelijke gevallen kan de ACM de bedrijven aanspreken en eventueel een boete of dwangsom opleggen.

Isoprofs heeft de tekst inmiddels gewijzigd. Er staat nu: „Bespaar tot 30% op uw energierekening, volgens Milieu Centraal. Spouwmuurisolatie zorgt niet alleen voor een lagere energierekening, maar ook voor een verbetering van uw wooncomfort!” Het bedrijf werd in 2017 overgenomen door Essent en telde toen vier kantoren in Nederland en België.