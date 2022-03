Shell oogst hoon voor opkopen Russische olie

Financieel

Shell trekt zich terug uit Rusland om oorlog in Oekraïne

Olie- en gasconcern Shell trekt zich terug uit al zijn samenwerkingen in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Shell zegt ’geschokt’ te zijn over de militaire agressie van Rusland. Het is van plan zich uit de Nord Stream 2-pijpleiding terug te trekken. Maar het blijft aanwezig met zijn eigen tankst...