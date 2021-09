Schade aan platform Shell door orkaan Ida

Het gaat om het platform West Delta-143, een overslagstation voor olie die Shell wint in een zone die bekend staat als de Mars Corridor in het Mississippi Canyon gebied van de Golf van Mexico. Hoe groot de schade is en in hoeverre die de productie zal verstoren, moet nog worden vastgesteld.

Zodra het veilig is, zal Shell personeel naar het platform sturen om polshoogte te nemen. Een eerste inspectie vanuit de lucht heeft aan andere installaties in het gebied geen zichtbare schade aan het licht gebracht. Momenteel ligt 80% van de productie van Shell in de Golf nog stil. Het personeel van veel platformen is geëvacueerd en het is nog onbekend waneer stilgelegde productie weer op gang komt. West Delta-143 is voor ruim 71% eigendom van Shell, het resterende aandeel is in handen van BP.