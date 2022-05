McDonald’s definitief weg uit Rusland, alle restaurants verkocht

Het iconische Amerikaanse merk was begin jaren negentig een van de eerste, samen met Ikea, die na de val van de Muur naar Rusland ging. McDonald’s opende meer dan dertig jaar geleden in de nadagen van de Sovjet-Unie voor het eerst de deuren in het land. Toen stonden er lange rijen met Russen die op dat moment voor het eerst de kans kregen om de burgers en friet van het westerse bedrijf uit te proberen.

Eerder dit voorjaar sloot McDonald’s zijn 847 restaurants al. Veel Russische franchisenemers kantelden toen de M op het dak en gingen op eigen initiatief weer open onder een nieuwe naam.

Voor McDonald’s is Rusland een relatief grote markt, goed voor - naar eigen zeggen - 9% van de omzet, en iets minder dan 3% van de operationele winst. Het concern denkt $1,4 miljard af te moeten schrijven. Er werken 62000 mensen bij de fastfoodketen in Rusland.

Maar door de oorlog vindt de keten het niet langer in overeenstemming met de eigen waarden om er langer aanwezig te blijven. Ook speelt mee dat Rusland mede door de internationale sancties erg geïsoleerd is geraakt en de situatie in Rusland daarom „onvoorspelbaar” is geworden.

Opening McDonald’s in 1990 in Moskou. Ⓒ ANP/HH

Het is nu de bedoeling dat het volledige portfolio van McDonald’s-restaurants in Rusland overgaat naar een lokale koper. Overal zal het bekende McDonald’s-logo van de gevel worden gehaald. De keten streeft er wel naar dat al het personeel wordt doorbetaald totdat er een nieuwe eigenaar is gevonden en het behoud van werkgelegenheid is geregeld.

Beleggers zetten het aandeel in de voorbeurshandel alvast 1% hoger.