Winstwaarschuwing DSM-Firmenich door lagere vitamineprijzen

Specifiek de vitamineprijzen in de markt blijven naar verwachting op lagere niveaus koersen komende maanden. DSM-Firmenich kondigt een ingreep in zijn organisatie en kosten aan.

Dat heeft een negatief effect voor de vitamineprijzen die DSM-Firmenich kunnen rekenen, momenteel vastgepind op €400 miljoen. Daarbij komt nog een negatief wisselkoerseffect van €100 miljoen voor de laatste zes maanden, zo meldt het bedrijf woensdag in een tussentijds handelsbericht.

De al tegenvallende omstandigheden in de vitaminemarkt zijn volgens het concern inmiddels verder verslechterd en er wordt de rest van het jaar ook geen verbetering verwacht. Ze raken de inkomsten van het onderdeel Animal Nutrition & Health en de activiteiten in Health, Nutrition & Care.

Het concern zegt ook geen materiële verbeteringen te verwachten voor de tweede jaarhelft, vooral vanwege de te verslechterde algehele macro-economische vooruitblik.

Vitamineproductie stilgelegd

Om de negatieve impact van de vitamine-activiteiten op de winst te beperken heeft DSM-Firmenich hard ingegrepen in de productiecapaciteit. De vitamine B6-fabriek in het Chinese Xinghuo wordt gesloten. De productie van vitamine C in Jiangshan in China hat het concern eind 2022 al fors naar beneden geschroefd, maar wordt nu helemaal gestaakt. Vitamine C zal het voedingsingrediëntenbedrijf voortaan alleen nog van de fabriek in het Britse Dalry halen. Ook de vitamine A- en E-fabirieken in het Zwisterse Sisseln zullen langer stilliggen.

DSM-Firmenich gaat een nieuwe programmadirecteur vitaminetransformatie aantrekken om dit allemaal in goede banen te leiden. Deze vitaminebaas moet rechtstreeks rapporteren aan ceo Dimitri de Vreeze.

Al deze maatregelen moeten een jaarlijkse besparing van €200 miljoen opleveren. DSM-Firmenich meldt in de handelsupdate dat het aangepaste bedrijfsresultaat daardoor dit jaar tussen €1,8 en €1,9 miljard zal uitkomen. Dat was vorig jaar €2,28 miljard.