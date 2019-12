Hornbach positiever over jaar

Ⓒ ANP

BORNHEIM BEI LANDAU (ANP) - De Duitse doe-het-zelfketen Hornbach is positiever geworden over zijn hele boekjaar. Voorlopige cijfers over het derde kwartaal gaven daar aanleiding toe. De brutowinst verveelvoudigde en Hornbach denkt nu ook aan een hogere winst voor het hele jaar.