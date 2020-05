Strijd om Tata Steel Nederland barst los

Ⓒ AFP

Moet de Nederlandse staat de portemonnee trekken, en voormalige Koninklijke Hoogovens steunen, of zelfs nationaliseren? Jarenlang was zoiets ondenkbaar, maar inmiddels zijn werkgevers, vakbonden, hoogleraren en oud-bestuurders eensgezind: Het is een logische oplossing, zeker als de eigenaren uit India zouden vertrekken. „Als je iets wil, dan is dit het moment”, zegt hoogleraar Hans Schenk.