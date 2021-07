JD Sports belooft klanten beterschap na klachtenregen

De ACM ontving in de periode december 2020 tot februari 2021 veel meldingen over de slechte dienstverlening van de webwinkel van JD Sports, meldt de consumentenwaakhond maandag.

Consumenten meldden dat hun product niet of veel later geleverd werd dan beloofd en dat de klantenservice onbereikbaar was. Ook hield het bedrijf zijn klanten niet goed op de hoogte van de status van hun bestelling. Consumenten die contact opnamen met JD Sports om te informeren waar hun bestelling bleef, kregen een automatisch antwoord of pas na lang wachten een reactie.

Na overlegde beloofde JD Sports beterschap. „JD Sports gaat op zijn website de reële levertijden vermelden en zorgen voor een goede bereikbaarheid van zijn klantenservice.”

„Bij online verkoop is de informatievoorziening aan consumenten cruciaal”, zegt Edwin van Houten van de ACM. „Consumenten moeten worden geïnformeerd over de levertijd van hun bestelling en de klantenservice van de webwinkel moet goed bereikbaar zijn. De ACM houdt daar toezicht op, omdat consumenten online met vertrouwen moeten kunnen kopen.”

De ACM heeft het bedrijf om uitleg gevraagd en stukken ingezien. Volgens JD Sports had het bedrijf logistieke problemen vanwege onder andere de Brexit en de coronacrisis. JD Sports zegt nu veel bestellingen direct vanuit de Nederlandse winkels te leveren. Zo hoeven de bestellingen niet meer uit het depot in het Verenigd Koninkrijk te komen.

JD Sports is een onderdeel van het Britse beursgesnoteerde concern JD Sports Fashion, dat ook het moederbedrijf is van Aktiesport en Perry Sport.