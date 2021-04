Zaak ABN Amro: ’Mogelijk nog meer verdachten’

Buitenland

Navalny overgebracht naar ziekenhuis om verslechterde toestand

De toestand van de in Rusland gevangenzittende politicus Aleksej Navalny is volgens de gevangenisautoriteiten naar omstandigheden goed, maar hij wordt naar een ziekenhuis in de penitentiaire inrichting gebracht. Navalny is sinds eind maart in hongerstaking en zijn gezondheid verslechtert.