Adviesverhoging voor ABN AMRO

Morgan Stanley stelt in zijn rapport over banken in de Benelux dat de winsten van de financieel dienstverleners in de regio onder druk staan, maar dat de mogelijkheden tot het uitkeren van kapitaal niet op waarde worden geschat. De analisten verlagen het koersdoel van ABN AMRO van 24,60 euro naar 20 euro.

Het advies voor ING blijft gehandhaafd op equal-weight, terwijl het koersdoel van 13,10 euro naar 10 euro wordt verlaagd. De Belgische bank KBC blijft een "top pick" met een overweight-advies.

Het aandeel ABN AMRO sloot vrijdag op 16,61 euro. ING stond bij het sluiten van de beurs in Amsterdam op 9,08 euro.