’Vijf-euromunt op EU-tafel’

Landhuis

De ’muntmeester’ was op het Zuid-Hollandse buiten, dat in 1631 is gebouwd in opdracht van Johan van Wassenaer van Duvenvoirde, om het eerste exemplaar van de Zilveren Dukaat met de beeltenis van kasteel Duivenvoorde aan te bieden aan directeur Antoinette van Dorssen van het pittoreske landhuis annex museum.

"Dukaat met kasteel Duivenvoorde"

„Wij slaan jaarlijks Zilveren Dukaten”, meldde directeur van Ravenswaaij, wiens bedrijf ondanks de pasjes en appjes nog steeds Nederlandse euro’s maakt alsmede herdenkingsmunten en de versierselen voor de ridderorden. „Er staat nog steeds in de grondwet dat er jaarlijks Zilveren Dukaten moeten worden geslagen. Dus dat doen wij, al zijn ze geen wettig betaalmiddel meer maar verzamelstukken.” De uit de kluiten gewassen duit kost dan ook 50 euro.

Kastelen staan dit jaar centraal op de dukaat. Uit elke provincie één. Er zijn al munten van kasteel Westhove in Zeeland, Slot Loevestein in Gelderland, kasteel De Haar in Utrecht en het Muiderslot in Noord-Holland.

En telkens staat dezelfde geharnaste edelman ervoor: de historische veldheer Godard baron van Reede, heer van Amerongen. In 1691 versloeg hij in dienst van stadhouder Willem III, die ook koning van Engeland was, de troepen van de verjaagde koning Jacobus II nabij de Ierse stad Athlone. Door de dankbare stadhouder werd hij beloond met de titel graaf van Athlone.

Achter-achterkleindochter

Kasteel Duivenvoorde had toevallig een familieband met Godard van Reede, want zijn kleinzoon Frederik Willem was getrouwd met Louisa Isabella Hermelina barones van Wassenaer, achter-achterkleindochter van Johan.

Directeur Antoinette van Dorssen was in haar nopjes met de Zilveren Dukaat. „We nemen hem op in onze collectie”, beloofde ze. „En verkopen hem ook in onze museumwinkel.”