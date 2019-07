'Europese tak Accell vergroot omzet'

Amsterdam - Fietsenfabrikant Accell Group zet in de eerste helft van dit jaar een hogere omzet in de boeken in zijn Europese tak vergeleken met een jaar geleden. Ook voert het bedrijf in dat onderdeel zijn brutowinst (ebit) op. Dat is de verwachting van analisten bij ING, die rekenen op een kwartaalbericht met twee gezichten. De activiteiten van het bedrijf in de Verenigde Staten noteren waarschijnlijk een operationeel verlies, maar wel kleiner dan een jaar eerder.