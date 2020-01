Jonge garde kracht van Amsterdams managementbureau

„We vergaderen weinig, de lijnen zijn kort”, vertelt directielid Jos Zandstra, wiens voornaam eigenlijk Sjouke is, op de nieuwjaarsreceptie van zijn bedrijf in de Kromhouthal aan het Amsterdamse IJ.

V.l.n.r. Miranda Kiesling van USG Finance, directeur Hans Willem Cortenraad van logistieke dienstverlener CB, Ninke Schouteten van USG en Antoin Bruijninckx van ID Professionals

Groei

Waar vroeger met speciaal kromhout schepen werden gemaakt, hadden zich nu 800 relaties van het gerenommeerde bureau van interimmanagers verzameld. „We hebben afgelopen jaar veertig procent groei gehad”, meldde directievoorzitter Eelco Koehoorn, oorspronkelijk Eeltje genaamd, trots. Na het faillissement van de adviestak zes jaar geleden hebben zijn collega’s en hij het bedrijf er weer helemaal bovenop gebracht. „Best knap”, vond Antoin Bruijninckx van wervingsbureau voor de financiële sector ID.

V.l.n.r ANWB-hoofdirecteur Frits van Bruggen, vrouwenheadhunter Josephine van der Vossen, haar man, tophotelbestuurder Dries van der Vossen, en advocaat Barend de Roy van Zuidewijn, partner bij AKD Advocaten, dat door het de Brexit razend druk heeft.

De jonge Boer&Croon-briljanten v.l.n.r Inge Schenk, Kirsten Bakker, Gün Ozkara, Myrthe Piersma en Frédérique van Helsdingen.

De allergrootste kracht van het bureau is de jonge garde: slimme jongens en meisjes, net van de universiteit, die in hun beginperiode al meteen voor managementklussen de hele wereld worden overgestuurd. „Ik zat het afgelopen jaar dan weer in Stockholm, dan weer in Londen”, vertelde Myrthe Piersma.

Wegenwachten

„Wen er alvast maar aan”, zei vrouwenheadhunter Josephine van Vossen over het vrouwenquotum. „Uiteraard moeten vrouwen op eigen houtje aan de top komen. Maar een quotum kan daarbij helpen” Zij is dan ook actief bij Topvrouwen.nl. ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen keek tevreden terug op 2019: „We groeien waanzinnig. Er zijn zelfs weer meer wegenwachtabonnementen afgesloten. We hebben 80 extra wegenwachten aangenomen.” Volgens hem heeft de elektrische auto de toekomst. „Of hij nou op waterstof of een accu loopt.”

Baas Engbert Verkoren van it-bedrijf Conclusion (l.) en KPN-vicepresident Willem Offerhaus.

KPN-vicepresident Willem Offerhaus had een ontmoeting met directeur Engbert Verkoren van it-bedrijf Conlusion. „Wij leveren allebei it aan de NS”, verklaarde de KPN-er die over strategische projecten gaat.

Dodelijk

„Volgende vraag, alsjeblieft”, verzuchtte directeur infrastructuur Maarten van Aller van Volker Wessels na een vraag over het stikstofbeleid. Om toch te antwoorden: „Veel van onze bouwprojecten zijn vertraagd. Maar de onzekerheid is nog erger.” Hotelbestuurder Dries van der Vossen voorspelde dat als er één keer een dodelijke brand uitbreekt in Airbnb in Amsterdam, de veiligheidseisen zo worden opgeschroefd dat huiseigenaren er meteen mee stoppen. „Ik nam Cora van Mora altijd mee naar evenementen. De mensen stonden in de rij voor een selfie met haar,” vertelde voormalig bitterbalkoning Peter Doodeman terwijl hij achteraan sloot in de rij voor de jassen.