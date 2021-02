Nazaat Peter Stuyvesant verdient $3 miljard met beleggen

Volgens berekeningen van databedrijf Bloomberg verdiende Coleman in 2020 maar liefst $3 miljard door riante beloningen bij zijn fonds Tiger Global Management en persoonlijke investeringen in het fonds. Zijn totale vermogen bedraagt daarmee $4,5 miljard, goed voor een plek in de top 500 van rijkste mensen.

Vooral de keuze van Coleman om vorig jaar in techfondsen te stappen, legde hem bepaald geen windeieren. Als gevolg van de coronacrisis liet deze sector een zeer rooskleurig beeld zien. Vooral deelnemingen in techbedrijven, zoals PayPal en Alphabet, pakten goed uit.

Net als Peter Stuyvesant in zijn tijd leeft en werkt Coleman in New York. Hij heeft daar samen met zijn vrouw een zeer riant onderkomen dicht bij Central Park.

Ondanks de coronamalaise was het financieel een uitstekend jaar voor veel hedgefondsmanagers. De top 15 was goed voor een totaal bedrag aan verdiend vermogen van maar liefst $23,2 miljard.