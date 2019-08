Wall Street licht omhoog bij opening

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent hoger op 25.513 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg ook 0,1 procent tot 2842 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte eveneens 0,1 procent aan tot 7770 punten.

China hield zich op de vlakte over hoe de vergelding eruit zou zien. Het land liet weten het instellen van handelssancties in september als "een schending" van de eerdere afspraken met de VS te zien. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde begin deze maand extra invoerheffingen van 10 procent aan op 300 miljard dollar aan Chinese producten, maar liet later weten de invoerheffingen op producten als laptops en computermonitors uit te stellen tot december.

Winkelbedrijven staan in de aandacht na beter dan verwachte detailhandelsverkopen in juli. Walmart deed bovendien goede zaken in het afgelopen kwartaal. De keten zette een hogere winst en omzet in de boeken mede dankzij verbeteringen die het recent in zijn winkels doorvoerde en het winnen van marktaandeel. Ook stelde Walmart zijn prognoses opwaarts bij. Het aandeel steeg 5,5 procent. Warenhuisketen JC Penney won 5,6 procent na een handelsupdate.