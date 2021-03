Dierbare herinnering aan Johan Cruijff

Johan Cruijff in 2006 met Jos Benders op een ambulance-motor van Service Médical, op de foto die vlak voor zijn overlijden op tafel lag in Barcelona. Ⓒ Tonny Strouken

,,Johan zelf, maar ik evenmin, beseften niet dat het einde zo snel zou komen. Negen dagen voor zijn overlijden bracht ik hem asperges, van Limburgse bodem. Hij was er dol op. Wij dronken koffie in zijn statige huis in Barcelona, deelden empathie en kusten elkaar bij het afscheid, dat naar korte tijd later bleek, voor eeuwig zou zijn.”