Boze technicus toch terecht ontslagen, moet baas €13.000 betalen

Door Marlou Visser

Foto ter illustratie.

Amsterdam - Het is niet altijd verstandig om in hoger beroep te gaan. Een man die via een bureau op projectbasis als werkvoorbereider voor een technisch bedrijf in dienst was, werd op staande voet ontslagen na meerdere verhitte discussies. De kantonrechter vond dat onterecht, en kende de man zo’n €8500 aan ontslagvergoedingen toe. De man ging echter in hoger beroep omdat hij meer geld wilde. Maar nu moet hij zo’n €13.000 betalen.