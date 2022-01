Premium Het beste van De Telegraaf

Onrust bij vakbonden KLM: ’Staatsagent gaat op stoel directie zitten’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Staatsagent Jeroen Kremers rept over een verandering van het verdienmodel van luchtvaartmaatschappijen. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 4.003 -1.38 %

Amsterdam - Bij de vakbonden bij KLM is onrust ontstaan nu staatsagent Jeroen Kremers in een rapportage rept over een ’heroverweging van het verdienmodel’. Dit is ingeslagen als een bom.