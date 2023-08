Garantieregeling voor spaargeld in EU onbekend bij veel Nederlanders

Het zogeheten depositogarantiestelsel is dus voor meer dan de helft van de ondervraagden onbekend terrein, terwijl dit voor spaarders belangrijk is om te weten. Zeker nu er ook over de grens aantrekkelijke spaarrentetarieven worden geboden.

Bescherming

De regeling tussen lidstaten beschermt spaarders als zij geld storten bij een bank uit een van de lidstaten, tot een bedrag van €100.000. Spaarders die wel op de hoogte zijn van het depositogarantiestelsel geven verschillende schattingen van het gegarandeerde bedrag.

Vooral oudere respondenten schatten het bedrag waarvoor de regeling bescherming biedt hoger in dan de vastgestelde €100.000. De groep 45-64-jarigen schat het bedrag zelfs gemiddeld hoger in dan €130.000. De meeste 35-44-jarigen wisten wel het juiste bedrag te noemen.

Hogere rentetarieven

Buitenlandse banken die actief zijn op de Nederlandse markt bieden vaak hogere rentetarieven dan de grote Nederlandse banken. Uit het onderzoek blijkt dat 29% bereid zou zijn geld op zo’n buitenlandse spaarrekening te zetten als deze onder het depositogarantiestelsel in de EU valt.

Nicci de Haas, bij Openbank verantwoordelijk voor de Nederlandse markt: „Deze garantieregeling in de EU biedt Nederlandse spaarders bescherming als ze geld stallen bij een bank uit een andere lidstaat. Dit is belangrijke informatie als mensen moeten beslissen waar ze op een slimme en veilige manier sparen.”

De resultaten komen uit een onderzoek van Openbank in samenwerking met het Amsterdamse marketingonderzoeksbureau No Ties onder ruim duizend (1006) Nederlanders om inzicht te krijgen in hoe zij bankieren.