SAP straft personeel Zuid-Afrika om wangedrag

Het betreft beschuldigingen in de richting van de invloedrijke ondernemersfamilie Gupta, die nauwe banden zou onderhouden met president Jacob Zuma. De familie zou haar connecties met onder meer Zuma hebben gebruikt om lucratieve contracten van de staat te winnen.

SAP is, samen met accountantskantoor KPMG en consultant McKinsey, onderdeel geworden van deze vermeende fraudezaak. SAP ontdekte wangedrag bij zijn personeel, welke gerelateerd is aan ,,het management van Gupta-gerelateerde partijen". De onderneming heeft geen aanwijzingen dat er steekpenningen aan Zuid-Afrikaanse ambtenaren of werknemers van staatsbedrijven zijn betaald.