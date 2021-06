Premium Ondernemen

Familiebedrijf laat crisis sneller achter zich dan ander bedrijf

Het is een fabeltje dat familiebedrijven crisisbestendiger zijn dan niet-familiebedrijven. Vooral in de eerste jaren van een crisis is er weinig verschil. Maar met de juiste strategie pakken ze de draad wel sneller weer op. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus Centre for Family Business (ECFB), BDO ...