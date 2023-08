’Parfumerieketen Douglas en tankpas-bedrijf DKV werken aan beursnoteringen’

De Britse investeerder CVC Capital Partners is de drijvende kracht achter de mogelijke beursgangen van DKV en Douglas. Bij beide bedrijven zou de voorkeur er naar uit gaan om op de beurs in Frankfurt een notering te krijgen.

DKV is actief op het gebied van mobiliteit met onder meer de uitgifte van tankpasjes aan bedrijven. Ook verkoopt het kastjes waarmee chauffeurs in Europa automatisch tol kunnen betalen.

De beursgang van DKV Mobility zou gepland staan voor oktober of november. De beurswaarde van het Duitse mobiliteitsbedrijf komt naar schatting uit tussen €3,5 miljard en €4 miljard.

Winkelketen Douglas

De Duitse parfumerieketen Douglas, die ook onder meer in Duitsland en Frankrijk aan de weg timmert, heeft in Nederland meer dan honderd vestigingen. De waarde van het winkelbedrijf zou worden geschat op ruim €7 miljard.

CVC Capital Partners, dat sinds 2015 eigenaar is van Douglas, werkt samen met onafhankelijke adviseur Rothschild & Co om de opties te onderzoeken van een mogelijke beursintroductie van de parfumerieketen in 2024.

Douglas, dat wordt geleid door de Nederlandse topman Sander van der Laan, heeft in de afgelopen jaren al vaker een terugkeer naar de beurs overwogen. Zo maakte het bedrijf in 2015 bekend weer naar de beurs te zullen gaan.

Enkele dagen na die aankondiging kocht CVC het bedrijf echter van investeerder Advent International en de oprichtersfamilie Kreke voor ongeveer €2,8 miljard. Advent had het verlieslatende Douglas in 2013 in Frankfurt van de beurs gehaald.