Premium Binnenland

Hoeveel vrijheid mag CO2-budget ons kosten?

Niet het klimaat, het milieu of de burger, maar de klimaatbeweging is de grote winnaar van de klimaattop in Glasgow, resumeert Lucas Bergkamp. ’Door het gestaag dalende CO2-budget dat in Glasgow is afgedwongen, zullen individuele vrijheden steeds verder worden beknot.’