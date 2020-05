Zuckerberg stormt top drie van rijkste mensen in

Met een vermogen van $80 miljard is Zuckerberg, grootaandeelhouder bij Facebook op de derde plaats terechtgekomen in de door Bloomberg dagelijks bijgehouden miljardairslijst. De topman van Facebook heeft zijn eerdere jaarverlies geheel weggewerkt. Per saldo verdiende hij dit jaar $5 miljard.

Jeff Bezos, topman en grootaandeelhouder bij onlineretailreus Amazon, staat nog steeds met kop en schouders bovenaan in de rijkenlijst. Zijn vermogen is goed voor in totaal $144 miljard, bijna $30 miljard hoger dan eind vorig jaar.

Bill Gates handhaafde met gemak zijn tweede plaats in de lijst met grootverdieners. Bij de grootaandeelhouder van Microsoft staat de teller op $108 miljard, nog wel $5,5 miljard minder in vergelijking met begin dit jaar.

De rijkste Europeaan, Bernard Arnault, topman en grootaandeelhouder bij het luxemerk LVMH, is terug te vinden op de vierde plek met een vermogen van $78 miljard. Voor dit jaar is bij hem wel iets meer dan $25 miljard verdampt door de coronacrash.

Warren Buffett, topman bij investeringsvehikel Berkshire Hathaway heeft het dit jaar ook moeilijk. Zijn vermogen is door de beursmalaise bijna $20 miljard teruggevallen tot net onder de $70 miljard.

Daarmee voelt Buffett de hete adem van voormalig topman van Microsoft Steve Ballmer, nummer zes op de rijkenlijst in zijn nek die een vermogen heeft van $66 miljard.