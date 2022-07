Thuisbezorgd-moeder schrapt mogelijk honderden banen in Frankrijk

Kopieer naar clipboard

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, gaat mogelijk 350 bezorgbanen schrappen in Frankrijk wegens „moeilijke marktomstandigheden.” De Nederlandse maaltijdbezorger is nog in onderhandeling met de vakbonden over de reorganisatie.