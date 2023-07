Nederlaag grote tabaksfabrikanten: miljoenenboetes om prijsafspraken terecht

De grote sigarettenfabrikanten, die samen 95% van de markt in handen hebben, hebben in de periode 2008 tot 2011 indirect informatie uitgewisseld over de prijzen die ze wilden vragen voor pakjes sigaretten. Daar hebben ze samen €82 miljoen boete voor gekregen van de Autoriteit Consument en Markt. Terecht, oordeelt de Rotterdamse rechter nu.

Rokers betaalden mogelijk te veel voor hun sigaretten door verboden prijsafspraken. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/Westend61