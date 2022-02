Winkelcentra Unibail krabbelen op, wel ’radicale’ stappen in VS

De omzetten van winkeliers op het Europese vasteland kwamen in het tweede halfjaar van 2021 uit op 92% van het niveau van 2019, dus voordat corona toesloeg. In de VS lag het omzetniveau zelfs al precies net zo hoog.

Minder bezoekers kochten meer. Het aantal bezoeken in Europa lag in het tweede halfjaar namelijk op 81% vergeleken met twee jaar geleden. In de Amerikaanse winkelcentra was dat 78%.

Huurkorting

Voor het hele jaar 2021 gaf Unibail zijn huurders €301 miljoen aan huurkorting vanwege de coronacrisis. Van de verschuldigde huren haalde Unibail vorig jaar maar 88% binnen. Dat was 80% voor het eerste coronajaar 2020. De leegstand daalde in 2021 naar 7%, vergeleken met 8,3% een jaar eerder.

De totale huurinkomsten voor de winkelcentra, congrescomplexen en kantoren, kwamen vorig jaar uit op €1,724 miljard. Dat is een daling van 1,6% ten opzichte van 2020.

De gang van zaken in het tweede halfjaar geeft Unibail wel „een hoge mate van vertrouwen” dat zijn winkelcentra aantrekkelijk blijven voor winkeliers en consumenten, liet het concern donderdag weten bij de presentatie van de jaarcijfers.

Verkoopdoel

Om de schulden omlaag te krijgen, is Unibail al langer bezig om bezittingen te verkopen. Van het Europese verkoopdoel van €4,5 miljard is inmiddels €2,5 miljard gehaald. De meest recente verkoop is een aandeel van 45% in het winkelcentrum Westfield Carré Sénart bij Parijs, die donderdag werd gemeld.

In de VS zijn ook verkopen op komst. Unibail liet weten dat het strategische onderzoek naar het afstoten van bezittingen in de VS is afgerond. Het concern is nu klaar „om de geplande radicale reductie van de financiële blootstelling aan de Verenigde Staten” in gang te zetten. Dat moet gebeuren in 2022 en 2023.

De verbeterde gang van zaken was voor Unibail reden om zijn winstverwachting voor 2022 te verhogen van €8,20 naar €8,40. Op de beurs steeg het aandeel donderdag in de eerste handel met bijna 6%.

Vorig jaar opende Unibail in Leidschendam onder meer het winkelcentrum Mall of the Netherlands. Voor alle nieuwe of gerenoveerde winkelcentra samen meldde het concern een winkelbezetting van 94%.