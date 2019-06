Tik voor banken op rood Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 26.004,83 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,2 procent omlaag tot 2879,84 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 7792,72 punten.

De inflatie in de VS bleek in mei te zijn uitgekomen op 1,8 procent op jaarbasis, tegen 2 procent een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een inflatie van 1,9 procent gerekend. De inflatie speelt een belangrijke rol in de overwegingen van de Federal Reserve bij het bepalen van het rentebeleid. De grote banken JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America en Wells Fargo verloren tot 2,9 procent.

Tesla onderuit

Er was verder ook voldoende bedrijfsnieuws om beleggers bezig te houden. Tesla ging na een positief begin aan de dag 3,6 procent omlaag na uitspraken van topman Elon Musk tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Hij zei dat de elektrische autobouwer mogelijk meer fabrieken gaat bouwen in China. Ook probeerde hij de zorgen over teruglopende vraag naar de bolides van de onderneming weg te nemen.

Speelgoedfabrikant Mattel won 5,3 procent. De onderneming heeft rivaal MGA Entertainment een maand geleden de deur gewezen met een ongevraagd overnamebod. Een jaar geleden probeerde MGA ook al met Mattel om tafel te komen.

Boeing verliest

Het aandeel van vliegtuigfabrikant Boeing zakte 0,7 procent in waarde. Een hoge functionaris van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA voorspelt dat de 737 MAX voor het einde van het jaar weer in gebruik wordt genomen. Momenteel staan de kisten uit veiligheidsoverwegingen al enige tijd aan de grond, na twee vliegtuigrampen in korte tijd.

De euro was 1,1286 dollar waard, tegen 1,1315 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 4,1 procent goedkoper op 51,11 dollar. Brentolie zakte 3,9 procent in prijs tot 59,88 dollar per vat.