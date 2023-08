Rijst dreigt schaars te worden; India legt export aan banden

New Delhi - Rijst kan weleens duur en schaar worden, omdat de grootste rijstexporteur India de uitvoer aan banden legt. De Indiase regering heeft extra beperkingen opgelegd op de export van rijst om de voedselzekerheid in eigen land te garanderen. Zo wordt er per direct een exportbelasting op voorgekookte rijst van 20% geheven.

