Frituurs signaleren frikandellentekort

„Ons bereikten al eerder verontruste berichten van cafetariahouders dat ze nog maar maximaal tien dozen mochten bestellen bij hun horecagroothandel”, zegt Frans van Rooij, directeur van de Vereniging van Professionele Frituurders ProFri. „De frikandel behoort, samen met friet en de kroket, tot de top drie van het cafetaria.”

Ook Roel Theelen, accountmanager van horecagrossier Bidfood, zag de frikandellencrisis aankomen. Via Bidfood waren ze eind augustus zelfs even niet meer leverbaar. „Nu wordt het wel echt te gek”, zegt Theelen op Frituurwereld, de nieuwsbrief van ProFri. „Frikandellen zijn de halsslagader van de cafetaria. Ze zijn het verdienmodel, dus als je die straks niet meer kunt verkopen, wordt het lastig.”

Kwetsbaar

Snackfabrikant Van Geloven uit Tilburg laat in het midden waarom de productie van frikandellen is stilgevallen. Op vragen van Bidfood volgen antwoorden als ’softwareproblemen’, ’te weinig arbeidskrachten’ en ’grondstoffenproblemen’. „Ze zijn niet transparant en communiceren niets naar de buitenwereld”, klaagt Theelen. „We horen ook niet wanneer het probleem is opgelost. Van Geloven is te groot en produceert bijna alle merken. Dat maakt cafetaria’s kwetsbaar.”

Van Geloven is ook tegenover ProFri niet bepaald loslippig. Directeur en woordvoerder Jan Aaltzen Linde is niet beschikbaar voor een interview en reageert met een algemene verklaring. „Het lukt om veel volume te produceren, maar we hebben te maken met aansluitingsproblemen door een gebrek aan arbeidskrachten”, stelt Linde, die zegt er alles aan te doen om dit op te lossen.

Buffervoorraad

„Van Geloven erkent de leveringsproblemen, maar wanneer deze zijn opgelost blijft onduidelijk”, aldus ProFri dat ook na herhaald aandringen geen gesprek krijgt met de frikandellenfabrikant. Als volume niet het probleem is, zullen de magazijnen bij Van Geloven snel vol frikandellen staan. Dan weten de cafetariahouders waar ze hun doosjes kunnen ophalen.

Van Geloven-directeur Linde geeft aan dat de magazijnen juist leeg zijn. „We produceren weer volop en zelfs een hoger volume dan in 2019, dus voor corona”, zegt hij. „Alles wat we maken, wordt meteen uitgeleverd. Probleem is, dat we te weinig mensen hebben om net iets meer te maken, zodat we een buffervoorraad hebben waarmee we op incidenten kunnen reageren zonder dat onze afnemers in de problemen komen.”

Storing

Zo’n incident deed zich eind augustus voor, toen een softwarestoring een productielijn van frikandellen meerdere dagen stillegde. „Zoiets hadden we normaal opgelost vanuit de voorraadniveaus die we nodig hebben”, zegt Linde. „Maar dat was niet mogelijk en is het nog steeds niet. Want we zijn nog steeds op zoek naar personeel om de productie verder op te voeren. We hebben mensen aangenomen, maar alle vacatures zijn nog niet vervuld. Daarom kan ik niets beloven over wanneer we weer voldoende voorraad hebben om op alles te zijn voorbereid.” Het rantsoeneren van cafetariahouders is niet aan Van Geloven, aldus Linde. Dat bepalen de horecagrossiers.

Desnoods kunnen frituurs die frequent frikandellen verkopen ook terecht bij de supermarkt om de voorraad aan te vullen. „Frikandellen zijn bij ons geen probleem”, reageert een woordvoerder van Albert Heijn. „We hebben er genoeg, dus alle klanten zijn welkom.”