’Gewonde’ stier keert heelhuids terug bij ingang Amsterdamse beurs

De stier die in oktober 2019 beschadigd werd aan zijn poot na een verplaatsing, wordt om 10.00 uur op zijn vertrouwde plek gehesen. Het kunstwerk is gemaakt door de onlangs overleden Italiaans-Amerikaanse kunstenaar Arturo Di Modica. In 2012 plaatste hij de stier in het geheim voor de ingang van de Amsterdamse beurs.

Ook op Wall Street

Bij de entree van Wall Street heeft de kunstenaar 23 jaar eerder ook zonder overleg een groter exemplaar neergezet van de ‘charing bull’. Di Modica koos er bewust voor om de stier in financiële districten te plaatsen als symbool voor een markt waarin de koersen omhoog gaan.

In Amerika is de stier zeer populair bij toeristen. Bij een bezoek aan New York wordt het standbeeld massaal gefotografeerd. Ook in Amsterdam kan vanaf dinsdag de stier weer vereeuwigd worden bij zijn prominente plek op het Damrak.