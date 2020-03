Bitcoin houdt goed stand in dollargeweld

De bitcoin werd rond 13.00 uur op platform Coindesk 8% duurder bij een stand van $5777. Aan het begin van de week zat de cryptomunt ook al flink in de lift. Ook andere cryptomunten kunnen op flinke kopersinteresse rekenen. Litecoin schiet 10% omhoog en Ethereum wint zelfs 14%.

Door de aanhoudende onrust bij beleggers over de gevolgen van het coronavirus is er vooral een zeer grote vraag naar dollars op gang gekomen, waardoor onder meer de euro flink in waarde terrein moesten prijsgeven. Het Britse pond is zelfs gedaald naar het laagste niveau in 30 jaar tegenover de Amerikaanse munt.

De bitcoin die in de voorbije weken nog flink onderuit ging nadat vorige maand nog een piek van $10.000 te hebben aangetikt, heeft juist aan kracht gewonnen. Technische analisten houden er rekening mee dat er nog meer in vat het verschiet ligt na het doorbreken van de weerstand van $5926. Daarna voorzien ze een verdere rit omhoog richting de $6400.

Ralph Wessels, strateeg bij ABN Amro, verwacht niet dat de cryptomunt de komende tijd een opmars zal gaan inzetten. Hij wijst er onder meer op dat voorlopig alle zaken rond een mogelijke regulering van de bitcoin vertraging op gaat lopen, terwijl tegelijkertijd er nog steeds een grote vlucht is naar liquiditeit, waarbij het volgens hem niet voor de hand ligt dat de cryptomunt wordt omarmd.

De bitcoin heeft in de voorbije jaren een zeer grillig patroon laten zien. Eind 2018 werd nog een piek van bijna 20.000 neergezet, terwijl in 2019 er een duikvlucht werd ingezet naar $3500.