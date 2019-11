Inkopen Sinterklaas: contant afrekenen of pinnen?

Amsterdam - Dit weekend doet Nederland massaal inkopen voor het Sinterklaasfeest. De meeste transacties vinden per pin plaats. Contant betalen kan gewoon nog, maar voor hoe lang nog. Hoe langer de huidige plofkrakenplaag aanhoudt, des te groter wordt de kans dat geldautomaten een rariteit worden in het straatbeeld. „De toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld kan in het gedrang komen”, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).