Wall Street lift mee op vleugels Boeing

Na de uitverkoop eind vorige week koerste rond 17.00 uur (Nederlandse tijd) de Dow-Jonesindex 1,6% hoger bij een stand van 25.421 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,9% naar 3034 punten en techbeurs Nasdaq won 0,4% op 9802 punten.

De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen, dat wereldwijd de 10 miljoen is gepasseerd, wakkerde de zorgen aan over het economische herstel, waarmee de roep om extra maatregelen luider wordt. Het wereldwijde dodental van het longvirus bedraagt inmiddels meer dan 500.000.

Uit de huizenmarkt in de VS kwam gunstig nieuws. Het aantal in behandeling genomen woningverkopen in de Verenigde Staten schoot met 44,3% omhoog in vergelijking met een maand eerder, de sterkste stijging ooit.

Boeing schoot 7,5% omhoog. De vliegtuigbouwer mag beginnen met de testvluchten van de 737 MAX om een nieuwe certificatie te krijgen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) gaf het bedrijf daarvoor zondag toestemming. De toestellen van dat type werden meer dan een jaar aan de grond gehouden na twee crashes, met in totaal 346 doden. Problemen met het besturingssysteem speelden een beslissende rol bij het neerstorten. Die zouden nu zijn opgelost.

Na de duikvlucht eind vorige week werd Facebook nog eens 2,8% minder waard nu steeds meer adverteerders geen heil zien in reclames via de sociale netwerken van het bedrijf. De klagers vinden dat Facebook te weinig doet om polarisatie en haatdragende taal op zijn platformen te stoppen. Ook Twitter staat om die reden in de schijnwerpers. Facebook zegt scherper op racistische reclames te gaan letten en problematische berichten van politici van een label te gaan voorzien. Onder meer koffieketen Starbucks en drankenbedrijf Diageo stopten hun campagnes.

Coty maakte een koerssprong van 8%. De cosmeticamaker nam een belang in het schoonheidslabel van realityster Kim Kardashian. Coty koopt 20 procent van de aandelen van KKW voor een bedrag van 200 miljoen dollar.