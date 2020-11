Britse geldkraan gaat open met £150 miljard coronasteun

Van onze DFT-redactie

Vanochtend kondigde de Bank of England (BoE) aan dat het totale bedrag aan kwantitatieve verruiming, zoals het opkopen van staatsobligaties in centralebankiersjargon heet, verhoogd wordt van 745 miljard naar 895 miljard gedurende 2021.

Die stap was nodig, denken de beleidsmakers, omdat er signalen zijn dat consumentenbestedingen verzwakken, en investeringen al zwak zijn.

De Bank of England verwacht dat de economie van het Verenigd Koninkrijk in een dubbelde dip zakt. In het vierde kwartaal zakt de Britse economie met 2% in de min, verwacht de BoE.