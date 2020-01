'AF-KLM wil groot belang in Malaysia Airlines'

De Maleisische regering is op zoek naar een strategische partner voor de maatschappij die nog kampt met de nasleep van twee vliegrampen. Zo verdween vlucht MH370, die op weg was van Kuala Lumpur naar Peking, in maart 2014 op mysterieuze wijze van de radar. Een paar maanden later werd vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Dat toestel was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur.

Naast Air France-KLM zou ook Japan Airlines azen op een belang. De Japanners zouden mikken op een kwart van de stukken van de luchtvaartmaatschappij. Ook de lokale maatschappij AirAsia en Malindo Air, de Maleisische tak van het Indonesische Lion Air, hebben voorstellen ingediend, aldus de ingewijden.

Pact met Japan

De biedingen van de buitenlandse maatschappijen zouden naar verluidt de voorkeur genieten, omdat die partijen gebruik willen maken van de strategische locatie van Maleisië voor hun activiteiten. De Maleisische premier Mahathir Mohamad zei eerder deze week dat er vijf voorstellen waren ontvangen als onderdeel van een evaluatie die vorig jaar begon. Hij weigerde daarbij namen te noemen.

Malaysia Airlines sloot vorig jaar een pact met Japan Airlines voor vluchten tussen Maleisië en Japan. Volgens de Japanse luchtvaartmaatschappij zou deze alliantie in de toekomst kunnen worden uitgebreid tot Amerikaanse vluchten. Malaysia Airlines en Japan Airlines zijn beide lid van de luchtvaartalliantie Oneworld, terwijl Air France-KLM deel uitmaakt van de rivaliserende SkyTeam-alliantie.

Hub voor onderhoud

Air France-KLM zou hebben voorgesteld een zogeheten hub voor onderhoud, reparatie en revisie in Maleisië op te zetten, terwijl Japan Airlines had aangeboden om van het Zuidoost-Aziatische land zijn regionale hub te maken, ook voor goedkope vluchten.

Air France-KLM wil niet reageren op het bericht.