Air France-KLM aast niet op belang Malaysia Airlines

Volgens Air France-KLM is er eerder wel contact geweest met aandeelhouders van Malaysia Airlines, maar is er verder geen plan voor een belang. Kenners bestempelde zo'n stap eerder als zorgwekkend. Air France-KLM zegt wereldwijd investeringsmogelijkheden te bestuderen. Die moeten echter passen in de strategische doelstelling van het bedrijf om een "actieve maar pragmatische" speler te zijn in de consolidatie van de industrie.

De Maleisische regering is op zoek naar een strategische partner voor de maatschappij die nog kampt met de nasleep van twee vliegrampen. Zo verdween vlucht MH370, die op weg was van Kuala Lumpur naar Peking, in maart 2014 op mysterieuze wijze van de radar. Een paar maanden later werd vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Dat toestel was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur.