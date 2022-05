Twitter houdt Musk aan afspraak over overname

Premium Buitenland

Nieuw wapen Oekraïne: identificatie dode Russen met gezichtsherkenning

In de propagandaslag over de oorlog in Oekraïne zet Kiev een omstreden wapen in: gezichtsherkenning. Door gebruik te maken van specifieke software komen de Oekraïners erachter wie de omgekomen Russische soldaten zijn en sturen ze via sociale media een overlijdensbericht naar hun familie of vrienden ...