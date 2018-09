WK voetbal stuwt verkopen AB InBev

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) heeft in het tweede kwartaal meer bier verkocht dan een jaar eerder. Dat bleek donderdag uit de cijfers die het concern presenteerde. Met name het WK voetbal in Brazilië had een positieve invloed op de verkoopvolumes van het bedrijf, dat onder meer bekend is van merken als Budweiser, Corona en Stella Artois.</p><p>In totaal steeg de drankverkoop van het concern met 1 procent, waarbij de opbrengsten met 5 procent stegen. Het bedrijfsresultaat (ebitda) van de brouwer steeg met 9,5 procent tot 4,9 miljard dollar (3,6 miljard euro). De genormaliseerde winst was 2,6 miljard dollar, 74 procent meer in vergelijking met een jaar eerder.</p><p>,,Het WK bood ons een uitstekende gelegenheid om niet enkel in Brazilië maar ook op heel wat van onze markten wereldwijd merkwaarde te ontwikkelen", zo verklaarde AB InBev. 's Werelds grootste brouwer meldde dat de resultaten in de vier grootste markten in lijn der verwachting lagen, of de eigen verwachting zelfs overtroffen.</p><p>China</p><p>De bierverkoop in Brazilië ging ruim 7 procent omhoog. Volgens het concern werd er tijdens het WK voetbal in het organiserende land 1,4 miljoen hectoliter extra bier verkocht, waardoor er in totaal ruim 20 miljoen hectoliter doorheen ging. Ook in andere belangrijke markten steeg de verkoop van het gerstenat. In China was de volumegroei 4,6 procent tegen een plus in de opbrengsten van ruim 15 procent. In de Verenigde Staten nam de verkoop van bier iets af.</p><p>Ab InBev verkocht naar eigen zeggen ook meer bier in Duitsland (plus 3,2 procent), België (plus 9,3 procent) en het Verenigd Koninkrijk (plus 13,5 procent) als gevolg van het mondiale voetbaltoernooi.</p>