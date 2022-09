Afscheid nemende Thierry Vanlancker verliest glans bij AkzoNobel

Financieel

DSM haalt vooral door hogere prijzen meer omzet

DSM heeft in het eerste halfjaar de omzet opgevoerd. Dat had het speciaalchemiebedrijf dat zich richt op supplementen en ingrediënten voor voeding voor een groot deel te danken aan hogere verkoopprijzen, want qua volume verkocht het bedrijf slechts iets meer. Ook wisselkoerseffecten waren gunstig vo...