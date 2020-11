Werkstress kost ruim €3 miljard per jaar

Meer dan een miljoen werknemers hebben burn-outklachten. Ⓒ Hollandse Hoogte / David Rozing

Groningen - In ruim een op de drie gevallen van ziekteverzuim wordt werkdruk of werkstress als reden gegeven. Er zijn maar liefst 1,3 miljoen werknemers met burn-outklachten dit jaar, en de kosten daarvan voor werkgevers zijn gestegen naar €3,1 miljard per jaar.