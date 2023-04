Bond melkveehouders stapt uit overleg landbouwakkoord

De melkveehoudersvakbond heeft dinsdagavond besloten om uit de overleggen te stappen en dat aan haar leden laten weten. Twee weken geleden had het een ultimatum gesteld.

Bleker: „We wilden garanties op vier punten. Behoud areaal van agrarische grond, verruiming voor mogelijkheden van het uitrijden van dierlijke mest, geen invoering van een maximum aantal koeien per hectare, omdat als je dat gaat doen veel bedrijven in financieringsproblemen gaan komen, en er moet zekerheid worden gegeven dat er dit jaar een oplossing komt voor de PAS-melders.” Dat zijn boeren die buiten hun schuld illegaal zijn geworden.

Realistisch

Maandag heeft landbouwminister Adema op het ultimatum gereageerd. „De minister kon geen garanties bieden op deze punten”, zegt Bleker. „Hij is nuchter en realistisch, en heeft het niet mooier gemaakt dan het is. Toen moesten wij, als vakbond, een streep trekken. Want als we blijven praten zonder zicht op wat er voor onze achterban van belang is, moeten we ons achter de oren krabben. Dan kunnen we niet verder.”

De NMV vertegenwoordigt een paar duizend leden en praatte mee aan de sectortafel melkvee. Bleker was echter ook aangeschoven tijdens het laatste landbouwakkoordoverleg in Hierden.

Het is niet de eerste partij die van tafel loopt. Zo verliet De Dutch Dairymen Board (DDB) in maart de sectortafel voor melkvee- en kalverhouderij, en stapte Agractie eind maart van de hoofdtafel.