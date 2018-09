Zachte winter zit HeidelbergCement dwars

Volgens HeidelbergCement zijn bouwwerkzaamheden als gevolg van de hogere temperaturen in de wintermaanden eerder afgerond. Daardoor nam de vraag naar cement in het tweede kwartaal af. Ook had de onderneming last van negatieve wisselkoerseffecten. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde met 1,5 procent tot 699 miljoen euro. De omzet daalde met 0,5 procent tot 3,6 miljard euro.

,,De negatieve wisselkoerseffecten verzachten naar verwachting in de tweede helft van het jaar'', aldus topman Bernd Scheifele. Het bedrijf bevestigde de prognoses en voorziet nog steeds dat de resultaten dit jaar zullen toenemen ten opzichte van vorig jaar.