China wil regels voor Europese ondernemers versoepelen

Peking heeft toegezegd dat de eisen voor Europese bedrijven in China worden versoepeld. Nu moeten buitenlandse bedrijven samenwerken met Chinese ondernemers, en bovendien moet een significant deel van de aandelen in Chinese handen zijn. China zal ook meer openheid geven over subsidies voor staatsbedrijven, wat voor een eerlijker speelveld moet zorgen.

Joe Biden

Voor Peking betekent het verdrag dat China toegang tot de Europese markt behoudt. Belangrijk, want de Chinese regering vreesde dat de EU samen met nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zou optrekken om China aan te pakken.

Chinese staatsmedia noemen het verdrag een „mijlpaal” die zal leiden tot een betere samenwerking tussen China en de EU. Voor Duitsland is het verdrag een belangrijk succes op de valreep van haar EU-voorzitterschap.

’Met smart gewacht’

Brussel en Peking onderhandelen al zeven jaar over het akkoord. Het moet nog blijken of deze deal Europese bedrijven echt verder zal helpen op de Chinese markt, Peking heeft wel vaker loze beloftes gedaan. „We wachten met smart op de details van deze deal”, aldus Joerg Wuttke, het hoofd van de Europese Kamer van Koophandel in China.

Bovendien moet het Europees Parlement het verdrag nog goedkeuren. Dat heeft zich het afgelopen jaar behoorlijk kritisch opgesteld tegenover China. Naar verwachting wordt de overeenkomst op zijn vroegst pas in 2022 van kracht.