Pas op voor malafide aanbieders van mondkapjes

Dat zijn bijvoorbeeld mensen die mondkapjes bestellen maar vervolgens nooit wat binnenkrijgen. Wat je als consument kan doen is letten op de betaalmethode die wordt gebruikt. „Als je alleen met creditcard mag betalen dan moet meer onderzoek naar de website doen. Echte aanbieders gebruiken meestal iDeal als betaalmethode”, aldus de politiewoordvoerder.

Volgens de Consumentenbond was het aandeel neppe webwinkels in Nederland 20% vorig jaar. Als je online je mondkapjes wil bestellen is het dus opletten geblazen.