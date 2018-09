Moederbedrijf DAF boekt meer omzet en winst

De omzet kwam uit op 4,57 miljard dollar (circa 3,14 miljard euro), 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 9 procent tot 319,2 miljoen dollar.

Paccar handhaaft de verwachting dat vrachtwagenfabrikanten dit jaar in Europa in totaal tussen de 210.000 en 230.000 zware vrachtwagens (meer dan 16 ton) zullen verkopen. Hoeveel DAF, marktleider in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België, daarvan voor zijn rekening neemt, meldt de onderneming niet.