Noorse prinses Ingrid gaat zich al voorbereiden op de troon

De oudste dochter van kroonprins Haakon en prinses Mette-Marit maakte afgelopen vrijdag op haar verjaardag kennis met de regering, tijdens een speciale vergadering die werd voorgezeten door koning Harald. Haar vader was er ook bij, terwijl zij alleen de voorzitter van het parlement en de rechtelijke macht alleen bezocht. Met een curus parachutespringen en een vlucht in een F16 maakte zij maakte afgelopen jaar al intensief kennis met het leger, dat nu op verschillende plekken in Noorwegen 21 saluutschoten afvuurde vanwege de verjaardag, die voortaan een nationale feestdag is.

Prinses Ingrid Alexandra samen met Masud Gharahkhani, de president van het Noorse parlement. Ⓒ Foto EPA

Bovendien kreeg het oudste kleinkind van de Noorse koning en koningin Sonja al een kantoor op het koninklijk paleis in Oslo. Volgens het Noorse hof zal zij ‘steeds taken op zich gaan nemen, al blijft haar opleiding voorlopig nog het belangrijkste.’ Zij zit nu nog op de middelbare school.

Heel af en toe trad de jarige al zelfstandig op als prinses. Zo doopte zij al twee schepen en ontstak zij in 2016 het Olympisch vuur voor de Jeugdspelen van Lillehammer. Bovendien opende zij al een beeldentuin.

Prinses Ingrid Alexandra reageert in stijl als zij welkom wordt geheten bij een speciale regeringsbijeenkomst ter ere van haar 18e verjaardag. Ⓒ Foto EPA

Vanwege haar 18de verjaardag gaf het hof nieuwe portretfoto’s vrij, net als vanwege Amalia’s meerderjarigheid. Ingrid Alexandra gaf een tv-interview terwijl over Amalia een interview in boekvorm verscheen. En haar verjaardagsfeest is verplaatst naar een latere datum, terwijl dat van prinses Amalia ondanks de corona-maatregelen toch plaatshad. Een groot galadiner in het paleis van Oslo is uitgesteld. Er zouden genodigden zijn geweest van buitenlandse koningshuizen, ongetwijfeld ook uit ons land. Prinses Ingrid Alexandra zou voor het eerst een diadeem dragen. Ook het galadiner dat de regering wilde aanbieden, met Noorse jongeren als mede-genodigden, is uitgesteld.

Ingrid Alexandra woont met haar ouders vlakbij Oslo in (het paleis van ?) Skaugum. Ze houdt van surfen en kickboksen. Zij heeft Marius Borg Høiby als oudere halfbroer, uit een eerdere relatie van haar moeder.

De prinses met opperrechter Toril Marie Oie, op bezoek bij het Hooggerechtshof. Ⓒ Foto EPA

Haar plek in de lijn voor de troon is veilgegesteld in 2004, toen in de Noorse wet werd veranderd dat mannen geen voorrang hebben boven vrouwen om de troon te bestijgen. Pas in haar generatie gaat deze regel is, zodat zij niet gepasseerd kan worden door haar jongere broer prins Sverre Magnus. Tante prinses Märthe Louise, vaker in het nieuws geweest met haar sjamaan, is weliswaar ouder dan Haakon, maar bepaald is dat hij toch voorgaat.

Ingrid Alexander wordt waarschijnlijk de tweede vrouw op de Noorse troon sinds koninigin Margrethe die van 1387 tot 1412 ook koningin was van Denemarken en Zweden.

Vooralsnog zijn de kroondragers in Europa vooral mannen. De Noorse prinses heeft als generatiegenoten niet alleen Amalia in Nederland maar ook Elisabeth in België (20) en Eleonor (16) in Spanje. Alle vier deze landen hebben nu nog een mannelijk staatshoofd, net als Zweden waar ooit kroonprinses Victoria zal aantreden. Alleen de koningin Elizabeth (Verenigd Koninkrijk) en koningin Margrethe (Denemarken) zullen dan waarschijnlijk zijn opgevolgd door een koning. De overige Europese monarchieën zullen dan vooral vrouwen als staatshoofd hebben.